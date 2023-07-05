В Минобороны Британии рассказали, когда начнут учить украинских пилотов

Самолет F-16, фото: The U.S. National Archives via Picryl.com

https://racurs.ua/n184818-v-minoborony-britanii-rasskazali-kogda-nachnut-uchit-ukrainskih-pilotov.html

Ракурс

Велика Британія у серпні розпочне тренування українських пілотів.

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Про це заявив міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хеппі, відповідаючи на питання депутата Палати громад Люка Полларда (Лейбористська партія), котрий поцікавився, скількох українських пілотів підготували британські Збройні сили з лютого 2022 року. Відповідь опублікована на сайті британського парламенту.

«Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських пілотів у серпні, — зазначив він.

Нагадаємо, у середині травня прес-служба британського уряду повідомила, що Сполучене Королівство влітку почне базову підготовку українських пілотів з управління західними літаками.