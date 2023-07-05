Денис Шмыгаль, фото: UNN

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Підвищення податків до кінця війни українська влада не планує, окрім повернення їх на довоєнний рівень.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це в ефірі національного телемарафону, повідомляє агентство «Укрінформ».

Шмигаль наголосив, що фактично повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано в законодавстві.

Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня, — зазначив він.

Прем'єр уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни.

Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії, — додав Шмигаль.

Джерело: «Укрінформ»