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Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская областная прокуратура
Рашисты обстреляли Херсонщину, есть погибший и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n184822-rashisty-obstrelyali-hersonschinu-est-pogibshiy-i-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 5 липня, знову обстрілювали Херсонщину.
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В результаті є загиблий та поранені. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
Зафіксовані такі випадки:
- вранці через артобстріл с. Антонівка поранення отримав біля будинку місцевий чоловік;
- близько 13.20 окупанти обстріляли с. Іванівка у Дар’ївській сільській громаді Херсонської області. Поранення отримав місцевий житель;
- удень під час роздачі гуманітарної допомоги окупанти атакували с. Садове, постраждала жінка;
- близько 19:00 окупанти обстріляли селище у Білозерській громаді. Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік. Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення. Дані щодо потерпілих уточнюються.
Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, господарські споруди, лінії електропередач, газопроводи та автотранспорт.
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