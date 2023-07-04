Удар рф по Первомайскому - 31 пострадавший, в их числе девять детей

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Внаслідок обстрілу воєнних злочинців росії Первомайського на Харківщині, попередньо, постраждала 31 особа, серед яких дев’ятеро дітей, зокрема й десятимісячне немовля та однорічна дитина.

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Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У місті пошкоджені вісім багатоповерхівок.

Попередньо, станом на зараз, відомо про дев’ятьох (постраждалих) дітей, зокрема десятимісячну та однорічну дитину, — йдеться у повідомленні Синєгубова.

Раніше поліція Харківщини інформувала про те, що поранення дістали 16 осіб, серед яких сім дітей. Постраждалих транспортували до медичного закладу.

За даними поліції, пошкоджена багатоповерхівка, сталися загоряння автомобілів.

За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, близько 13.35 4 липня росіяни обстріляли фугасним снарядом місто Первомайський.