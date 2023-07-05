Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Здание «администрации» в Волновахе, фото:

В Волновахе произошел «прилет» по зданию «администрации» оккупантов (ВИДЕО)

5 июл 2023, 23:03
999

У Волновасі, тимчасово окупованому місті Донецької області, стався «приліт» по будівлі окупаційної «адміністрації».


.

Про це сьогодні, 5 липня, повідомляють російські ЗМІ.

За словами «мера» окупованого міста, було два прильоти, один з яких розбив ліве крило «адміністрації», а інший стався неподалік від будівлі. Окупанти стверджують, що жертв внаслідок влучань немає, проте визнають наявність кількох поранених.

Судячи з уже опублікованих в інтернеті фото та відео наслідків влучань, у зайнятій окупантами будівлі було зруйновано декілька поверхів.

Волноваха перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. В ході боїв та внаслідок обстрілів місто зазнало значних руйнувань.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров