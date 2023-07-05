Будівля «адміністрації» у Волновасі

https://racurs.ua/ua/n184826-u-volnovasi-stavsya-prylit-po-budivli-administraciyi-okupantiv-video.html

Ракурс

У Волновасі, тимчасово окупованому місті Донецької області, стався «приліт» по будівлі окупаційної «адміністрації».

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Про це сьогодні, 5 липня, повідомляють російські ЗМІ.

За словами «мера» окупованого міста, було два прильоти, один з яких розбив ліве крило «адміністрації», а інший стався неподалік від будівлі. Окупанти стверджують, що жертв внаслідок влучань немає, проте визнають наявність кількох поранених.

Судячи з уже опублікованих в інтернеті фото та відео наслідків влучань, у зайнятій окупантами будівлі було зруйновано декілька поверхів.

Волноваха перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. В ході боїв та внаслідок обстрілів місто зазнало значних руйнувань.