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Ракурс
Будівля «адміністрації» у Волновасі

У Волновасі стався «приліт» по будівлі «адміністрації» окупантів (ВІДЕО)

5 лип 2023, 23:03
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У Волновасі, тимчасово окупованому місті Донецької області, стався «приліт» по будівлі окупаційної «адміністрації».


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Про це сьогодні, 5 липня, повідомляють російські ЗМІ.

За словами «мера» окупованого міста, було два прильоти, один з яких розбив ліве крило «адміністрації», а інший стався неподалік від будівлі. Окупанти стверджують, що жертв внаслідок влучань немає, проте визнають наявність кількох поранених.

Судячи з уже опублікованих в інтернеті фото та відео наслідків влучань, у зайнятій окупантами будівлі було зруйновано декілька поверхів.

Волноваха перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. В ході боїв та внаслідок обстрілів місто зазнало значних руйнувань.

Джерело: Ракурс


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