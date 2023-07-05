На Тернопільщині викрили на хабарі помічника депутата, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n184825-pomichnyka-deputata-vykryly-na-habari-za-vnesennya-danyh-u-systemu-shlyah-nabu.html

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На Тернопільщині Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили помічника народного депутата на одержанні неправомірної вигоди за внесення у систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону.

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Також перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині, — зазначають у відомстві.

Відповідно до обмежень, введених в Україні у звʼязку з дією правового режиму воєнного часу, виїзд за межі країни чоловікам — громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено.

За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація — ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, — зазначають у НАБУ.

Ім’я народного обранця у відомстві не уточнюють.

Видання «Бабель» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про помічника депутатки фракції «Слуга народу» Людмили Марченко.

Зараз саму Марченко перевіряють на причетність до злочину, у неї вдома у Тернопільській області тривають обшуки, — зазначає видання.

Також про проведення слідчих дій у Марченко раніше сьогодні повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко.

НАБУ проводить слідчі дії в Тернополі. За попередніми даними, обшуки також проходять в народної депутатки від Слуги народу Людмили Марченко, — зазначив Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Джерело: «Бабель», Олексій Гончаренко