ЗСУ знищили вісім російських безпілотників, фото: «Інтерфакс-Україна»

https://racurs.ua/ua/n184824-visim-bezpilotnykiv-zbyly-ukrayinski-viyskovi-na-mykolayivschyni-infografika.html

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На Миколаївщині сьогодні, 5 липня, сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили вісім ворожих безпілотників.

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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю ПК «Південь».

Знищено такі ворожі літальні апарати: