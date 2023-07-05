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Ракурс
ЗСУ знищили вісім російських безпілотників, фото: «Інтерфакс-Україна»

Вісім безпілотників збили українські військові на Миколаївщині (ІНФОГРАФІКА)

5 лип 2023, 22:10
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На Миколаївщині сьогодні, 5 липня, сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили вісім ворожих безпілотників.


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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю ПК «Південь».

Знищено такі ворожі літальні апарати:

  • чотири безпілотники-камікадзе «Ланцет»;
  • два розвідувальні безпілотники «Мерлін-ВР»,
  • один безпілотник Zala;
  • один розвідувальний безпілотник «Орлан-10».

Джерело: Ракурс


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