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ВСУ уничтожили восемь российских беспилотников, фото: «Интерфакс-Украина»

Восемь беспилотников сбили украинские военные на Николаевщине (ИНФОГРАФИКА)

5 июл 2023, 22:10
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На Миколаївщині сьогодні, 5 липня, сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили вісім ворожих безпілотників.


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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю ПК «Південь».

Знищено такі ворожі літальні апарати:

  • чотири безпілотники-камікадзе «Ланцет»;
  • два розвідувальні безпілотники «Мерлін-ВР»,
  • один безпілотник Zala;
  • один розвідувальний безпілотник «Орлан-10».

Источник: Ракурс


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