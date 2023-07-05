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На Миколаївщині сьогодні, 5 липня, сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили вісім ворожих безпілотників.
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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю ПК «Південь».
Знищено такі ворожі літальні апарати:
- чотири безпілотники-камікадзе «Ланцет»;
- два розвідувальні безпілотники «Мерлін-ВР»,
- один безпілотник Zala;
- один розвідувальний безпілотник «Орлан-10».
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