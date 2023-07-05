Здание Шевченковского райсуда, фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/n184823-v-mvd-rasskazali-detali-sobytiy-v-shevchenkovskom-raysude-video.html

Ракурс

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час брифінгу розповів деталі інциденту з вибухом у будівлі Шевченківського райсуду, котрий стався сьогодні, 5 липня.

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Зазначається, що, за попередньою інформацією:

вибух влаштував Ігор Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину у 2015 році, внаслідок якого загинули чотири військовослужбовці Нацгвардії;

сьогодні Гуменюка привезли на ще одне засідання суду. Після засідання, яке закінчилося приблизно за дві години, Гуменюк спочатку закрився у вбиральні, а згодом привідкрив двері і кинув у караул вибуховий пристрій, наразі не встановлено, який саму. Пролунали два вибухи;

після цього Гуменюк спробував покинути зал суду. Військовослужбовці конвою його зупинили пострілом у повітря. Тоді Гуменюк забарикадувався в окремому приміщенні;

працівники КОРДу намагалися деблокувати правопорушника, але він не пішов на контакт;

після того, як були деблоковані двері у приміщення, у працівників поліції було кинуто ще один вибухонебезпечний предмет. Двох співробітників поранено, їхнє життя врятували щити;

у працівників поліції поранені нижні кінцівки, їхньому життю нічого не загрожує;

сам Гуменюк загинув від вибухового пристрою.

Зараз працюють вибухотехніки, щоб переконатися, що на місці інциденту відсутні будь-які вибухові предмети чи пристрої. Поліція з’ясовує, як зловмисник проніс вибухівку.

Жертв серед цивільного населення немає.