Зеленский показал последствия ночной атаки рф по Львову — видео с дрона

https://racurs.ua/n184829-zelenskiy-pokazal-posledstviya-nochnoy-ataki-rf-po-lvovu-video-s-drona.html

Ракурс

Як виглядають руйнування у Львові після нічної атаки воєнних злочинців окупаційної армії росії. Відео з дрону вранці 6 липня опублікував президент Володимир Зеленський.

.

Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна, — написав президент.

Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція.

Станом на 7.00 рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих, травмовано — дев’ятеро осіб, врятовано ще семеро. Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи.

За даними МВС, інформація, що під завалами ще залишаються люди.