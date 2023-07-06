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Ракурс
Зеленский показал последствия ночной атаки рф по Львову — видео с дрона

Зеленский показал последствия ночной атаки рф по Львову — видео с дрона

6 июл 2023, 08:39
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Як виглядають руйнування у Львові після нічної атаки воєнних злочинців окупаційної армії росії. Відео з дрону вранці 6 липня опублікував президент Володимир Зеленський.


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Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна, — написав президент.

Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція.

Станом на 7.00 рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих, травмовано — дев’ятеро осіб, врятовано ще семеро. Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи.

За даними МВС, інформація, що під завалами ще залишаються люди.

Источник: Ракурс


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