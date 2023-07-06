Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Британия и Польша поддержали ускоренное вступление Украины в НАТО

Британия и Польша поддержали ускоренное вступление Украины в НАТО

6 июл 2023, 09:20
999

Вступ України до НАТО за пришвидшеною процедурою підтримали міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау. Очільники зовнішньополітичних відомств заявили, що процес вступу України в Північноатлантичний альянс, ймовірно, буде прискорений через те, що українське військо вже має на озброєнні техніку НАТО.


.

Також Клеверлі і Рау висловили сподівання, що Києву погодять процедуру вступу, подібну до тієї, яку використовувала Фінляндія.

Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі, — заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау після переговорів зі своїм британським колегою у Лондоні.

Клеверлі додав, що українські військові мають «великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО», і це має скоротити час для приєднання до альянсу.

Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія, врешті-решт, уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що ми визнали, що вони є високоздатними військовими державами… Ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців, — сказав Клеверлі.

Нагадаємо, саміт НАТО запланований на 11−12 липня у Вільнюсі, столиці Литви.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров