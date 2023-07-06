ВСУ вели наступление на пяти участках фронта и ударили по тылу рф – ISW

https://racurs.ua/n184828-vsu-veli-nastuplenie-na-pyati-uchastkah-fronta-i-udarili-po-tylu-rf-isw.html

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Сили оборони України вели контрнаступальні операції на п’яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках. Також Україна вдарила ракетами по тилу окупаційної армії росії. Про це йдеться у звіті американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

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Аналітики зазначають, що Збройні сили України провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту вночі та вдень 5 липня. Це свідчать про початок скоординованої серії ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв’язку по всьому периметру бойових дій.

За попередньою оцінкою ISW, ЗСУ зосереджені на протидії виснаженню, який зберігає особовий склад українського війська живим ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово ослаблюючи російську живу силу і техніку.

У звіті ISW йдеться про те, що москва продовжує купувати іранські безпілотники типу «Шахед» і створює умови для виробництва цих дронів у рф за сприяння Ірану.