США могут согласовать передачу Украине кассетных боеприпасов - CBS News

https://racurs.ua/n184831-ssha-mogut-soglasovat-peredachu-ukraine-kassetnyh-boepripasov-cbs-news.html

Ракурс

США можуть ухвалити рішення про постачання касетних боєприпасів Україні вже цього тижня. Про це повідомили американські офіційні особи телеканалу CBS News у середу.

.

Американські високопосадовці розповіли, що Вашингтон розглядає запит Києва на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит Збройних сил України на боєприпаси під час контрнаступу проти окупаційної армії росії.

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити уп’ятеро більшу територію, аніж звичайні боєприпаси.

Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб, які розлітаються під час детонації, і заборонені, оскільки бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій, — зазначило джерело.

Нагадаємо, у 2010 році набула чинності конвенція про касетні боєприпаси. Вона забороняє їх використання, виробництво та накопичення 123-ма державами. Однак ані США, ані росія та Україна не підписали документ.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про повільний контрнаступ.