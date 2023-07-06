Украина вернула из плена военных и гражданских. Фото: Андрей Ермак

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Обмін полоненими між Україною та російською федерацією відбувся у четвер, 6 липня.

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Україні вдалося повернути з полону додому 45 бійців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та двох цивільних. Додому повернулися двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець із Херсону. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

За його словами, влада продовжує повертати додому оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Також з полону повернули поранених бійців та військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків.

Кожен з них — герой. Наша команда, разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати задачу президента Володимира Зеленського — повернути всіх, — відзначив Єрмак.

Нагадаємо, 11 червня Україна повернула з російського полону 95 осіб — бійців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників. Серед них були 93 рядових та сержантів та двоє офіцерів.