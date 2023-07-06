Посол Грузии уехал из Украины из-за ситуации с Саакашвили. Скриншот из видео

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Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі виїхав з Києва у четвер, 6 липня.

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Сталося це після прохання української влади через ситуацію із громадянином України та колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, який перебуває в лікарні. Вчора, 5 липня, грузинський посол зустрівся із заступником глави МЗС України Євгеном Перебийносом, який пояснив позицію Києва та попросив покинути країну для консультацій у Грузії. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Грузинська сторона пояснила позицію Грузії щодо цього питання та наголосила, що запит і занепокоєння, які зафіксувала українська влада, не відповідають дійсності, що підтверджується рішенням Страсбурзького суду та багатьма іншими фактами, які неодноразово поширювали грузинська влада", — зазначив Закарашвілі.

Нагадаємо, 3 липня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Києві та висловити йому протест у зв’язку з погіршенням стану екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Глава держави заявив, що «рф руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі». Також український лідер запропонував послу залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій з Тбілісі.

У відповідь грузинська сторона висловила «глибоке занепокоєння» у зв’язку із заявою МЗС України та назвала цю «дію крайньою формою загострення дипломатичних відносин».

Джерело: «Ехо Кавказу»