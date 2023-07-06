Атомная электростанция «Белене» в Болгарии. Фото:

https://racurs.ua/n184857-bolgariya-mojet-prodat-ukraine-rossiyskie-yadernye-reaktory-wsj.html

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Болгарія хоче укласти з Україною угоду на продаж двох ядерних реакторів російського виробництва.

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Болгарська державна енергетична компанія NEK вирішила продати українській державній атомній компанії «Енергоатом» обладнання з недобудованої атомної електростанції «Белене», вартість якого становить щонайменше 600 млн євро. Переговори досі тривають. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За інформацією WSJ, це вперше з початку повномасштабної війни рф проти України, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.

Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу, — пише ЗМІ.

А болгарський депутат Делян Добрев зазначив, що на Хмельницькій атомній електростанції є два частково побудовані енергоблоки під реактори типу ВВЕР-1000. Саме тому Україна є єдиним у світі покупцем цього обладнання, а Болгарія — його єдиний продавець. Добрев вважає, що «це безпрограшна ситуація для обох сторін».

Нагадаємо, німецьке видання Welt повідомляло, що Болгарія навесні 2022 року таємно постачала Україні пальне з нафтопереробного заводу в Бургасі та боєприпаси радянського виробництва зі своїх резервів.

Джерело: The Wall Street Journal