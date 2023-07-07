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Чего ждать Украине от саммита НАТО, рассказал генсек Альянса Столтенберг
Чего ждать Украине от саммита НАТО, рассказал генсек Альянса Столтенбергhttps://racurs.ua/n184878-chego-jdat-ukraine-ot-sammita-nato-rasskazal-gensek-alyansa-stoltenberg.htmlРакурс
Генсек НАТО Єнс Столтенберг має намір надіслати росії чіткий сигнал: Україна буде в Альянсі. 7 липня Столтенберг підтвердив відданість альянсу ідеї включення України до своїх лав.
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Я очікую, що лідери країн-союзників узгодять три елементи, які наблизять Україну до членства в НАТО.
По-перше, ми маємо затвердити програму допомоги [Україні], розраховану на багато років.
По-друге, ми зміцнимо наші політичні зв’язки, створивши Раду Україна-НАТО, і по-третє, я очікую, що лідери країн альянсу підтвердять своє бажання бачити Україну членом НАТО і об'єднаються, щоб прийти до цієї мети, — заявив Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.
Все це, за словами генсека, має відбутися у рамках саміту НАТО, який відбудеться 11−12 липня у Вільнюсі. Тим самим він розраховує надіслати росії чіткий сигнал про те, що західні союзники підтримуватимуть Україну до кінця.
За його словами, на саміті започаткують раду «Україна — НАТО», щоб наблизити вступ, і затвердять багаторічну програму підтримки для повної сумісності військ. Президент Зеленський, за словами Столтенберга, візьме участь у саміті, який відбудеться 11−12 липня.