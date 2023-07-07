Генсек НАТО Єнс Столтенберг має намір надіслати росії чіткий сигнал: Україна буде в Альянсі. 7 липня Столтенберг підтвердив відданість альянсу ідеї включення України до своїх лав.

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Я очікую, що лідери країн-союзників узгодять три елементи, які наблизять Україну до членства в НАТО.

По-перше, ми маємо затвердити програму допомоги [Україні], розраховану на багато років.

По-друге, ми зміцнимо наші політичні зв’язки, створивши Раду Україна-НАТО, і по-третє, я очікую, що лідери країн альянсу підтвердять своє бажання бачити Україну членом НАТО і об'єднаються, щоб прийти до цієї мети, — заявив Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.