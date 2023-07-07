Россияне продолжают обстреливать Украину ракетами С-300, фото: «Новости Запорожья»

https://racurs.ua/n184877-rashisty-sredi-dnya-udarili-po-zaporoju-s-s-300-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 7 липня, серед дня завдали удару снарядами С-300 по обласному центру Запорізької області.

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Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, — вказано в повідомленні.

Внаслідок цього обстрілу жителі Запоріжжя не постраждали, зазначають в ОВА і закликають громадян зберігати інформаційну тишу, щоб не коригувати обстріли рашистів.

Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі, — наголошують в ОВА.

Сьогодні близько 12.00 у соцмережах з’явилися повідомлення про потужний вибух у Запоріжжі. Також повідомлялося, що з різних районів міста помітний стовп диму чорного кольору.