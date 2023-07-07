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Спасательные работы во Львове, фото: ГСЧС
Ракетный удар по Львову — количество жертв возросло до десяти (ФОТО)https://racurs.ua/n184863-raketnyy-udar-po-lvovu-kolichestvo-jertv-vozroslo-do-desyati-foto.htmlРакурс
У Львові до десяти зросла кількість жертв ракетного удару, завданого росіянами в ніч на 6 липня.
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Про це сьогодні, 7 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено, — зазначив Садовий.
У ДСНС повідомляють, що в результаті ракетної атаки постраждали 42 людини. На місці події працюють, зокрема, дев’ять психологів, психологічну допомогу надано 363 громадянам.
Також розгорнуто дев’ять наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги:
- два від ДСНС;
- два Червоного Хреста;
- чотири від волонтерів;
- один від місцевої влади.
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