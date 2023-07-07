Рятувальні роботи у Львові, фото: ДСНС

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У Львові до десяти зросла кількість жертв ракетного удару, завданого росіянами в ніч на 6 липня.

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Про це сьогодні, 7 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено, — зазначив Садовий.

У ДСНС повідомляють, що в результаті ракетної атаки постраждали 42 людини. На місці події працюють, зокрема, дев’ять психологів, психологічну допомогу надано 363 громадянам.

Також розгорнуто дев’ять наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги: