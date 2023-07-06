Володимир Зеленський прилетів до Чехії. Фото: ČT24

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Володимир Зеленський, президент України, прибув до Чехії.

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Літак з українським лідером ввечері 6 липня приземлився в аеропорту Праги. Про це повідомляє ČT24.

У Чехії Зеленський проведе низку перемовин з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою.

У Telegram Зеленський зазначив, що головними темами розмови будуть оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО. Також буде підійматися питання ситуації довкола Запорізької атомної електростанції, реалізація «формули миру» та відбудова України.

Нагадаємо, 6 липня, президент України Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Болгарії. Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим. У Софії українська та болгарська делегації підписали декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Джерело: ČT24