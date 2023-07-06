Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n184851-zelenskyy-u-bolgariyi-pidpysav-deklaraciu-pro-chlenstvo-ukrayiny-v-nato.html

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Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков підписали Декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

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Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі. Цей документ засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Про це заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 6 липня повідомив у Facebook.

Також у декларації Болгарія визнає, що членство України в Північноатлантичному альянсі є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для НАТО.

У документі Болгарія вітає досягнення України в просування на шляху до НАТО, зокрема в досягненні взаємосумісності з НАТО.

Крім того, декларація підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України й імплементації стандартів Альянсу та закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати підтримку Україні як з боку Альянсу, так й на двосторонньому рівні.

Також, за словами Жовкви, Болгарія разом з міжнародними організаціями, союзниками й партнерами підтвердила готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та Польщі Збігнєв Рау підтримали вступ України до Північноатлантичного альянсу за пришвидшеною процедурою.