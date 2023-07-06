Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский прилетел в Чехию. Фото: ČT24

Президент Украины прибыл в Чехию (ФОТО, ВИДЕО)

6 июл 2023, 22:48
999

Володимир Зеленський, президент України, прибув до Чехії.


.

Літак з українським лідером ввечері 6 липня приземлився в аеропорту Праги. Про це повідомляє ČT24.

У Чехії Зеленський проведе низку перемовин з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою.

У Telegram Зеленський зазначив, що головними темами розмови будуть оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО. Також буде підійматися питання ситуації довкола Запорізької атомної електростанції, реалізація «формули миру» та відбудова України.

Володимир Зеленський прилетів до Чехії. Фото: ČT24

Нагадаємо, 6 липня, президент України Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Болгарії. Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим. У Софії українська та болгарська делегації підписали декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Джерело: ČT24

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров