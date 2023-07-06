Зеленский на камеру пристыдил президента Болгарии. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n184861-zelenskiy-na-kameru-pristydil-prezidenta-bolgarii-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Софії розкритикував президента Болгарії Румена Радєва.

.

Суперечка обох глав держав потрапила на телевізійну трансляцію, яка велася в прямому ефірі. Під час зустрічі делегацій Радєв говорив, що «немає військового вирішення» війни в Україні. Він наголошував, що «все більше і більше зброї не вирішить проблему». Зеленському такі заяви не сподобалися й він розкритикував колегу. Про це повідомило видання Politico.

Український лідер поцікався у президента Болгарії, як би його країна діяла у разі повномасштабного вторгнення росії.

Ви б сказали: «путін, будь ласка, захопи болгарську територію?» Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли, — заявив Зеленський.

Також президенту України не сподобалося, що Радєв назвав війну в Україні «конфліктом». Крім того, він відкинув пропозиції про «дипломатичне врегулювання». Зеленський пояснив, що допомога Україні озброєнням — кращий варіант, ніж допустити, щоб «війна прийшла до вас».

Зеленський наголосив, що Україна й НАТО повинні мати спільні цінності, а Софія не повинна підтримувати балансуючу позицію, бо країна-агресор рф хоче знищити НАТО, Європу та Європейський Союз.

За інформацією Politico, упродовж виступу Зеленського, Радєв був «наляканий» і часто підглядав у нотатки. Також він попросив продовжити зустріч без камер, заявивши, що має якусь «пропозицію».

Нагадаємо, Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в НАТО. У четвер, 6 липня, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков підписали Декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Джерело: Politico