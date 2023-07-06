Ракурсhttps://racurs.ua/
Девять БПЛА атаковали Белгородскую область. Фото: соцсети
Девять беспилотников атаковали белгородскую область рф — росСМИhttps://racurs.ua/n184860-devyat-bespilotnikov-atakovali-belgorodskuu-oblast-rf-rossmi.htmlРакурс
У бєлгородській області росії 6 липня було гучно — гриміли вибухи.
.
Над самим обласним центром та бєлгородським районом нібито спрацювала система проти повітряної оборони. Кілька невідомих повітряних цілей система ППО начебто збила при підльоті до міста. Як і раніше, «постраждалих немає". Про це повідомив губернатор в’ячеслав гладков, передають російські пропагандистські медіа.
ЗМІ пишуть про те, що дев’ять дронів літакового типу намагалися атакувати нафтосховище і енергопідстанцію. Російська ППО начебто збила шість БПЛА. Офіційно ця інформація не була підтверджена.
Як відомо, 5 липня у бєлгородській області також гриміли вибухи. Губернатор в’ячеслав гладков заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала протиповітряна оборона. Як завжди, про руйнування та постраждалих російська влада не повідомляла.
Нагадаємо, 5 червня в бєлгородській області росії сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною події місцева влада називала атаку дрона з вибухівкою.