Девять БПЛА атаковали Белгородскую область. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n184860-devyat-bespilotnikov-atakovali-belgorodskuu-oblast-rf-rossmi.html

Ракурс

У бєлгородській області росії 6 липня було гучно — гриміли вибухи.

.

Над самим обласним центром та бєлгородським районом нібито спрацювала система проти повітряної оборони. Кілька невідомих повітряних цілей система ППО начебто збила при підльоті до міста. Як і раніше, «постраждалих немає". Про це повідомив губернатор в’ячеслав гладков, передають російські пропагандистські медіа.

ЗМІ пишуть про те, що дев’ять дронів літакового типу намагалися атакувати нафтосховище і енергопідстанцію. Російська ППО начебто збила шість БПЛА. Офіційно ця інформація не була підтверджена.

Як відомо, 5 липня у бєлгородській області також гриміли вибухи. Губернатор в’ячеслав гладков заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала протиповітряна оборона. Як завжди, про руйнування та постраждалих російська влада не повідомляла.

Нагадаємо, 5 червня в бєлгородській області росії сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною події місцева влада називала атаку дрона з вибухівкою.