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Ракурс
Біля Бєлгорода горить енергооб’єкт через атаку невідомого дрона

Біля Бєлгорода горів енергооб'єкт через атаку невідомого дрона

5 чер 2023, 08:25
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У Бєлгородській області росії сталася пожежа на енергетичному об'єкті в ніч на 5 червня. Причиною події місцева влада називає атаку дрона з вибухівкою.


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У Бєлгородському районі горить один з енергетичних об'єктів, — написав губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Він заявив, що попередньою причиною загоряння став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

Інцидент стався неподалік Бєлгорода. У соціальних мережах стверджували, що у регіоні знову лунали вибухи.

Пізніше у соцмережах заявили про підрив підстанції біля Болховця у Бєлгородському районі. Там сталася пожежа.

Джерело: Ракурс


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