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Возле Белгорода горел энергообъект из-за атаки неизвестного дрона
Возле Белгорода горел энергообъект из-за атаки неизвестного дронаhttps://racurs.ua/n183774-vozle-belgoroda-gorel-energoobekt-iz-za-ataki-neizvestnogo-drona.htmlРакурс
У Бєлгородській області росії сталася пожежа на енергетичному об'єкті в ніч на 5 червня. Причиною події місцева влада називає атаку дрона з вибухівкою.
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У Бєлгородському районі горить один з енергетичних об'єктів, — написав губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
Він заявив, що попередньою причиною загоряння став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.
Інцидент стався неподалік Бєлгорода. У соціальних мережах стверджували, що у регіоні знову лунали вибухи.
Пізніше у соцмережах заявили про підрив підстанції біля Болховця у Бєлгородському районі. Там сталася пожежа.
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