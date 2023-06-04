Премьер Бельгии попал в больницу после падения с велосипеда

Премьер Бельгии попал в больницу после падения с велосипедаhttps://racurs.ua/n183773-premer-belgii-popal-v-bolnicu-posle-padeniya-s-velosipeda.htmlРакурс
Прем'єр Бельгії Александр де Кроо провів ніч у лікарні після падіння з велосипеда.
Сьогодні, 4 червня, вранці він повернувся додому й опублікував на своїй сторінці у соцмережі Instagram відповідне відеозвернення, повідомляє бельгійське видання VRT.
Все гаразд, завдяки моєму шолому та гарному догляду відділення невідкладної допомоги, — наголосив прем'єр Бельгії.
Вчора, 3 червня, з нагоди Всесвітнього дня велосипеда, де Кроо разом із сином здійснював велопрогулянку неподалік від свого дому в Міхельбеке й публікував відповідні фото в Instagram.
Тепер, після аварії, він робить такий висновок:
Спорт корисний для здоров’я, але будьте трохи обережні.
Зазначається, що внаслідок падіння прем'єр Вдарився головою і ненадовго втратив свідомість.
На щастя, я був у шоломі і зі мною був мій син, який викликав швидку допомогу, — зазначив він у короткому відеозверненні.
В офісі прем'єр-міністра Бельгії вже повідомили, що цей інцидент не вплине на його плани щодо наступного тижня.
Джерело: VRT