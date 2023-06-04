Премьер Бельгии попал в больницу после падения с велосипеда

Александр де Кроо с сыном, фото: alexanderdecroo

https://racurs.ua/n183773-premer-belgii-popal-v-bolnicu-posle-padeniya-s-velosipeda.html

Ракурс

Прем'єр Бельгії Александр де Кроо провів ніч у лікарні після падіння з велосипеда.

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Сьогодні, 4 червня, вранці він повернувся додому й опублікував на своїй сторінці у соцмережі Instagram відповідне відеозвернення, повідомляє бельгійське видання VRT.

Все гаразд, завдяки моєму шолому та гарному догляду відділення невідкладної допомоги, — наголосив прем'єр Бельгії.

Вчора, 3 червня, з нагоди Всесвітнього дня велосипеда, де Кроо разом із сином здійснював велопрогулянку неподалік від свого дому в Міхельбеке й публікував відповідні фото в Instagram.

Тепер, після аварії, він робить такий висновок:

Спорт корисний для здоров’я, але будьте трохи обережні.

Зазначається, що внаслідок падіння прем'єр Вдарився головою і ненадовго втратив свідомість.

На щастя, я був у шоломі і зі мною був мій син, який викликав швидку допомогу, — зазначив він у короткому відеозверненні.

В офісі прем'єр-міністра Бельгії вже повідомили, що цей інцидент не вплине на його плани щодо наступного тижня.

Джерело: VRT