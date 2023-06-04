Видеообращение российских добровольцев, скриншот видео

https://racurs.ua/n183772-gubernator-belgorodskoy-oblasti-ne-prishel-v-rdk-rasskazali-chto-jdet-plennyh-video.html

Ракурс

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков не прийшов на переговори з бійцями Російського добровольчого корпусу (РДК), котрі пропонували йому сьогодні, 4 червня, зустрітися у храмі в селі Нова Таволжанка Шебекинського району й в обмін на зустріч забрати двох полонених російських військових.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі РДК.

Досить передбачувано, пан Гладков не з’явився забрати простих російських солдатів — не вистачило мужності кавалеру ордена «мужності». Полонених, до речі, стало набагато більше, але доля їх ні військове, ні цивільне керівництво не цікавить, — наголошують у РДК.

Гладков, реагуючи на попереднє звернення РДК, заявляв, що добровольці нібито, «скоріше за все», убили полонених «наших пацанів», й висував свої умови для зустрічі.

У новому зверненні бійці РДК підтвердили, що полонені живі, та показали, що кількість захоплених в полон російських військових зросла.

Ось ці «наші пацани», яких пан Гладков «вбив» нашими руками в своєму відео. Як ви встигли помітити … «ваших пацанів» в нашому полоні стало значно більше, — наголосили добровольці.

У РДК зазначають, що в такому разі вони вже визначилися з подальшою долею полонених — їх передадуть українській стороні для обмінного фонду.

Ви, пане Гладков, умови нам більше не диктуєте, — наголошують у РДК. — Оскільки губернатор не контролює ситуацію в регіоні, не знає, скільки полонених «ваших пацанів» перебуває в нашому полоні, ми спілкуватимемося з тими, хто ухвалює рішення в Москві.

Добровольці зазначають, що з російського керівництва тільки власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин виявив сміливість та заявив про готовність взяти участь у переговорах.

Прес-служба Пригожина раніше опублікувала звернення до керівництва РДК, у якому той заявив, що в разі відмови Гладкова готовий надіслати одного зі своїх заступників для того, щоб забрати полонених, або прибути особисто, якщо на місце зустрічі прибуде президент України Володимир Зеленський.