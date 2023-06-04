Российская ДРГ пыталась прорваться на территорию Харьковщины, фото:

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Ракурс

Російська ДРГ невдало намагалася прорватися через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

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Про це сьогодні, 4 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, — вказано в повідомленні.

Варто додати, що це вже другий випадок за останні дні, коли повідомляється про спробу російської ДРГ прорватися у Харківську область в районі цього населеного пункту. 31 травня в ефірі національного телемарафону очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про схожий випадок.

Тоді він зазначав, що російська ДРГ відійшла з втратами.

Звичайно, ворог запускаючи ДРГ намагається перевірити злагодженість наших військ і щільність нашої охорони, — наголошував Синєгубов. — Однак під вогневим ураженням вони вимушені були відійти з втратами.

За словами очільника Харківської ОВА, спроби прориву ДРГ фіксують постійно, окупанти не відмовилися від планів щодо захоплення області чи окремих населених пунктів, тож намагається покращити своє тактичне положення.