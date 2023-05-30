Диверсанты рф пытались прорваться через границу на Харьковщине – Генштаб

https://racurs.ua/n183606-diversanty-rf-pytalis-prorvatsya-cherez-granicu-na-harkovschine-genshtab.html

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Диверсійно-розвідувальна група окупаційної армії росії сьогодні безуспішно намагалася прорватися через державний кордон України у Харківській області.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 30 травня.

Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, — вказано у повідомленні.

У Генштабі додали, що на Сіверському та Слобожанському напрямках загарбник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки воєнних злочинців рф. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.