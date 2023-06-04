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Ракурс
Видеообращение РДК и «Свободы России», скриншот видео

РДК и «Свобода России» предлагают губернатору Белгородской области провести переговоры в церкви (ВИДЕО)

4 июн 2023, 16:09
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Бійці РДК та Легіону «Свобода Росії» сьогодні, 4 червня, опублікували відеозвернення, в якому закликали губернатора Бєлгородської області рф В’ячеслава Гладкова провести переговори в обмін на двох російських полонених.


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Сьогодні велике православне свято — Трійця. І ми, представники РДК і Легіону, пропонуємо обміняти двох полонених на кілька хвилин спілкування з вами в храмі. Без зброї, — вказано у зверненні.

Зустрітися Гладкову пропонують у храмі в селі Нова Таволжанка Шебекинського району Бєлгородської області.

Якщо ви сьогодні до 17:00 з’явитесь до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора року, а тепер ведеться і на території вашої Білгородської області, — зазначається у зверненні.

Источник: Ракурс


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