Бійці РДК та Легіону «Свобода Росії» сьогодні, 4 червня, опублікували відеозвернення, в якому закликали губернатора Бєлгородської області рф В’ячеслава Гладкова провести переговори в обмін на двох російських полонених.

.

Сьогодні велике православне свято — Трійця. І ми, представники РДК і Легіону, пропонуємо обміняти двох полонених на кілька хвилин спілкування з вами в храмі. Без зброї, — вказано у зверненні.

Зустрітися Гладкову пропонують у храмі в селі Нова Таволжанка Шебекинського району Бєлгородської області.

Якщо ви сьогодні до 17:00 з’явитесь до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора року, а тепер ведеться і на території вашої Білгородської області, — зазначається у зверненні.