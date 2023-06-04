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Бои в белгородской области россии. Фото:
Российские добровольцы показали новое видео боев с армией рф в белгородской областиhttps://racurs.ua/n183756-rossiyskie-dobrovolcy-pokazali-novoe-video-boev-s-armiey-rf-v-belgorodskoy-oblasti.htmlРакурс
Бойові дії між бійцями російського добровольчого батальйону та військами рф тривають недалеко від міста шебекіно в бєлгородській області росії.
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Відео «полювання» на ворожу піхоту та техніку, яку армія країна-агресор ховає у посадках, добровольці опублікували в мережі. Зокрема, активні бої з агресором тривають у районі нової таволжанки. Про це йдеться у новому повідомленні легіону «Свобода Росії», яке 4 червня з’явилося в Telegram.
Зазначається, що кадрові російські військові продовжують обстрілювати мирні населені пункти з важкої артилерії. Місцевих мешканців закликають не залишати укриття.
Скоро ми разом із побратимами з РДК принесемо мир на всю росію! А поки що — продовжуємо бій, — йдеться у дописі до відео.
Нагадаємо, вже кілька днів у бєлгородській області росії тривають бої російських добровольців з армією російського диктатора володимира путіна. Війська країни-агресора завдають ударів по мирних населених пунктах.
У легіоні «Свобода Росії» заявили, що через загрозу для цивільного населення, Україна відкрила для жителів області гуманітарні коридори. Для евакуації необхідно підійти до представників легіону або ж «Російського добровольчого корпусу» з проханням про притулок.
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