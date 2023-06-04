Бої в бєлгородській області росії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183756-rosiyski-dobrovolci-pokazaly-nove-video-boyiv-z-armiieu-rf-v-bielgorodskiy-oblasti.html

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Бойові дії між бійцями російського добровольчого батальйону та військами рф тривають недалеко від міста шебекіно в бєлгородській області росії.

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Відео «полювання» на ворожу піхоту та техніку, яку армія країна-агресор ховає у посадках, добровольці опублікували в мережі. Зокрема, активні бої з агресором тривають у районі нової таволжанки. Про це йдеться у новому повідомленні легіону «Свобода Росії», яке 4 червня з’явилося в Telegram.

Зазначається, що кадрові російські військові продовжують обстрілювати мирні населені пункти з важкої артилерії. Місцевих мешканців закликають не залишати укриття.

Скоро ми разом із побратимами з РДК принесемо мир на всю росію! А поки що — продовжуємо бій, — йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, вже кілька днів у бєлгородській області росії тривають бої російських добровольців з армією російського диктатора володимира путіна. Війська країни-агресора завдають ударів по мирних населених пунктах.

У легіоні «Свобода Росії» заявили, що через загрозу для цивільного населення, Україна відкрила для жителів області гуманітарні коридори. Для евакуації необхідно підійти до представників легіону або ж «Російського добровольчого корпусу» з проханням про притулок.