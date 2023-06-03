Легіон «Свобода России» запропонував жителям Белгородської області евакуюватися в Україну . Фото:

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Бєлгородська область росії перебуває під хаотичними обстрілами збройних сил рф.

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Через загрозу для цивільного населення, Україна відкрила для жителів області гуманітарні коридори. Для евакуації необхідно підійти до представників легіону «Свобода России» або ж «Російського добровольчого корпусу» з проханням про притулок. Про це 3 травня повідомляється у Telegram-каналі легіону «Свобода России».

Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Бєлгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах, ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на цивільні втрати, — йдеться в заяві.

Зазначається, що 3 червня російська армія обстріляла з артилерії Шебекине, Нову Таволжанку, Муром та інші населені пункти області. Також російське командування перекинуло до регіону підрозділ «Ахмат», який буде задіяний в інформаційних операціях. Очікується, що так звані кадирівці опублікують у мережі постановочні відео.

Нагадаємо, уранці 1 червня російські добровольці заявили про новий рейд до російської федерації. Мешканці прикордонного Шебекіно, яке перебувало під обстрілами, скаржилися, що не можуть додзвонитися на гарячу лінію з питань евакуації.