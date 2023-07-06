Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по Львову. Фото: ДСНС
Ракетний удар по Львову — зросла кількість жертв та пораненихhttps://racurs.ua/ua/n184852-raketnyy-udar-po-lvovu-zrosla-kilkist-jertv-ta-poranenyh.htmlРакурс
Удар російської крилатої ракети «Калібр» по Львову призвів до загибелі вже п’яти осіб.
.
Кількість поранених зросла до 40 осіб. Врятувати вдалося сімох осіб, а евакуювали 64 мешканців. Тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено 646 осіб та 136 одиниць техніки. Психологи ДСНС надали допомогу 178 людям. Про це 6 липня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що з місця прильоту вивезли 130 куб. м уламків будівельних конструкцій. Неподалік розгорнуто шість наметів для розміщення та харчування постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня Львів зазнав наймасштабнішої ракетної атаки на цивільну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення рф. Місто було атаковане російськими крилатими ракетами «Калібр», які влучили в об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок. Загалом було пошкоджено 35 будинків. Серйозно зруйновано близько 60 квартир.