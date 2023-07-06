Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Львову. Фото: ДСНС

Ракетний удар по Львову — зросла кількість жертв та поранених

6 лип 2023, 17:48
999

Удар російської крилатої ракети «Калібр» по Львову призвів до загибелі вже п’яти осіб.


.

Кількість поранених зросла до 40 осіб. Врятувати вдалося сімох осіб, а евакуювали 64 мешканців. Тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено 646 осіб та 136 одиниць техніки. Психологи ДСНС надали допомогу 178 людям. Про це 6 липня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з місця прильоту вивезли 130 куб. м уламків будівельних конструкцій. Неподалік розгорнуто шість наметів для розміщення та харчування постраждалих.

Наслідки російської атаки по Львову. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки по Львову. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Львів зазнав наймасштабнішої ракетної атаки на цивільну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення рф. Місто було атаковане російськими крилатими ракетами «Калібр», які влучили в об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок. Загалом було пошкоджено 35 будинків. Серйозно зруйновано близько 60 квартир.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів