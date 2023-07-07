В Болгарии пророссийский политик переоделся священником и пытался проклясть Зеленского

https://racurs.ua/n184879-v-bolgarii-prorossiyskiy-politik-pereodelsya-v-ryasu-i-pytalsya-proklyast-zelenskogo-video.html

Ракурс

В Болгарії проросійський політик переодягнувся священником і намагався проклясти президента України Володимира Зеленського.

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Атанас Стефанов, який очолює маргінальне болгарське громадське об'єднання «Друзі росії», кидався на кортеж українського президента, вигукуючи «Анафема! Зеленський!», «фашистська Україна!», «західні сатаністи!».

Його затримала поліція.

Стефанов одягнув на себе рясу і з хрестом у руках вибіг на дорогу у той момент, коли нею їхав кортеж українського президента.

Найдивніше те, що поліція не тільки відпустила неадеквата, а й дала записати на своєму фоні його пропагандистське звернення.

Роспропагандисти відразу заявили, що це був православний болгарський священник, який нібито «оголосив Зеленському анафему».

Нагадаємо, президент України 6−7 липня здійснює чергове велике турне країнами Європи напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Зеленський побував у Болгарії, Чехії та Словаччині, готується його поїздка до Туреччини.