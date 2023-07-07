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Колесную отечественную САУ "Богдана" обновили и используют в войне с московитами
Колесную САУ «Богдана» обновили и используют в войне с московитами (ФОТО)https://racurs.ua/n184881-kolesnuu-sau-bogdana-obnovili-i-ispolzuut-v-voyne-s-moskovitami-foto.htmlРакурс
Оновлена самохідна гаубиця 2С22 «Богдана» надійшла на озброєння українського війська Колісна вітчизняна САУ.
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Колісна САУ посилила 57 окрему мотопіхотну бригаду ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка, повідомили в телеграм-каналі Сухопутних військ.
Прес-служба показала фото бойової роботи цієї вітчизняної артилерійської установки калібру 155-мм. На них артилеристи демонструють роботу обслуги самохідної гаубиці «Богдана», зокрема, процес заряджання та здійснення пострілу.
Артилеристи працюють на одній з ділянок фронту російсько-української війни.
Як пише «Мілітарний», заряджання снарядів та метальних зарядів у гаубиці відбувається вручну. Проте уже відомо, що на артустановку встановлять досилач, який має полегшити роботу обслуги САУ.
У червні стало відомо, що оновлена версія української самостійної гаубиці 2С22 проходить випробування у війську. Також фото свідчать, що артилерійська частина оновленого варіанту «Богдани» візуально не зазнала значних конструктивних змін.
У січні 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна профінансувала серійне виробництво оновленої вітчизняної артилерійської установки «Богдана» ще навесні 2022 року.
На початку травня у соціальних мережах поширили фото, на яких зображено процес виробництва нового варіанту української артилерійської системи. А вже наприкінці місяця з’явились перші фото вже добудованої української серійної самохідної гаубиці 2С22 «Богдана». Її сфотографували під час пересування власним ходом.
Розробку артилерійської системи 2С22 «Богдана» почали у 2016 році. Вона є першою самохідною гаубицею калібру 155-мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу.
Її вперше показали у липні 2018 року. У січні 2022 року «Богдана» завершила попередні вогневі випробування. Гаубиця здійснила 450 пострілів.