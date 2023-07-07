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Ракурс
Колесную отечественную САУ "Богдана" обновили и используют в войне с московитами

Колесную САУ «Богдана» обновили и используют в войне с московитами (ФОТО)

7 июл 2023, 16:41
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Оновлена самохідна гаубиця 2С22 «Богдана» надійшла на озброєння українського війська Колісна вітчизняна САУ.


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Колісна САУ посилила 57 окрему мотопіхотну бригаду ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка, повідомили в телеграм-каналі Сухопутних військ.

Колісна вітчизняна САУ "Богдана"

Прес-служба показала фото бойової роботи цієї вітчизняної артилерійської установки калібру 155-мм. На них артилеристи демонструють роботу обслуги самохідної гаубиці «Богдана», зокрема, процес заряджання та здійснення пострілу.

Колісна вітчизняна САУ "Богдана"

Артилеристи працюють на одній з ділянок фронту російсько-української війни.

Як пише «Мілітарний», заряджання снарядів та метальних зарядів у гаубиці відбувається вручну. Проте уже відомо, що на артустановку встановлять досилач, який має полегшити роботу обслуги САУ.

Колісна вітчизняна САУ "Богдана"

У червні стало відомо, що оновлена версія української самостійної гаубиці 2С22 проходить випробування у війську. Також фото свідчать, що артилерійська частина оновленого варіанту «Богдани» візуально не зазнала значних конструктивних змін.

Колісна вітчизняна САУ "Богдана"

У січні 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна профінансувала серійне виробництво оновленої вітчизняної артилерійської установки «Богдана» ще навесні 2022 року.

На початку травня у соціальних мережах поширили фото, на яких зображено процес виробництва нового варіанту української артилерійської системи. А вже наприкінці місяця з’явились перші фото вже добудованої української серійної самохідної гаубиці 2С22 «Богдана». Її сфотографували під час пересування власним ходом.

Колісна вітчизняна САУ "Богдана"

Розробку артилерійської системи 2С22 «Богдана» почали у 2016 році. Вона є першою самохідною гаубицею калібру 155-мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу.

Її вперше показали у липні 2018 року. У січні 2022 року «Богдана» завершила попередні вогневі випробування. Гаубиця здійснила 450 пострілів.

Источник: Ракурс


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