Оновлена самохідна гаубиця 2С22 «Богдана» надійшла на озброєння українського війська

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Оновлена самохідна гаубиця 2С22 «Богдана» надійшла на озброєння українського війська Колісна вітчизняна САУ.

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Колісна САУ посилила 57 окрему мотопіхотну бригаду ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка, повідомили в телеграм-каналі Сухопутних військ.

Прес-служба показала фото бойової роботи цієї вітчизняної артилерійської установки калібру 155-мм. На них артилеристи демонструють роботу обслуги самохідної гаубиці «Богдана», зокрема, процес заряджання та здійснення пострілу.

Артилеристи працюють на одній з ділянок фронту російсько-української війни.

Як пише «Мілітарний», заряджання снарядів та метальних зарядів у гаубиці відбувається вручну. Проте уже відомо, що на артустановку встановлять досилач, який має полегшити роботу обслуги САУ.

У червні стало відомо, що оновлена версія української самостійної гаубиці 2С22 проходить випробування у війську. Також фото свідчать, що артилерійська частина оновленого варіанту «Богдани» візуально не зазнала значних конструктивних змін.

У січні 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна профінансувала серійне виробництво оновленої вітчизняної артилерійської установки «Богдана» ще навесні 2022 року.

На початку травня у соціальних мережах поширили фото, на яких зображено процес виробництва нового варіанту української артилерійської системи. А вже наприкінці місяця з’явились перші фото вже добудованої української серійної самохідної гаубиці 2С22 «Богдана». Її сфотографували під час пересування власним ходом.

Розробку артилерійської системи 2С22 «Богдана» почали у 2016 році. Вона є першою самохідною гаубицею калібру 155-мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу.

Її вперше показали у липні 2018 року. У січні 2022 року «Богдана» завершила попередні вогневі випробування. Гаубиця здійснила 450 пострілів.