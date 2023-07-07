СБУ разоблачила фармацевтов, которые продавали лекарства армии рф

https://racurs.ua/n184884-sbu-razoblachila-farmacevtov-kotorye-prodavali-lekarstva-armii-rf.html

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СБУ викрила фармакологічну компанію на Житомирщині, яка продавала ліки російській армії.

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Після початку повномасштабної війни підприємство налагодило схему постачання українських медикаментів до військових шпиталів рф. В основному експортували знеболювальні засоби, які потім використовували на тимчасово окупованій території України для лікування поранених окупантів.

Директору фармкомпанії вже повідомили про підозру та обирають запобіжний захід. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

До лютого 2022 року ця компанія експортувала свою продукцію до росії. Бізнес-партнером української фірми у рф була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони.

Після початку повномасштабного вторгнення і запровадження відповідних санкцій проти кремля менеджмент українського підприємства розробив механізм обходу введених обмежень.

Для цього організатор оборудки разом зі своїми російськими спільниками залучив низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС.

Спочатку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих іноземних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з рф.

Співробітники СБУ задокументували спробу незаконного переправлення до росії майже 300 кг медзасобів.

Під час обшуків в офісах та виробничих приміщеннях української фармкомпанії виявлено: