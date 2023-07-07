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МВД запустило в Киеве единый номер для всех чрезвычайных ситуаций

МВД запустило в Киеве единый номер для всех чрезвычайных ситуаций

7 июл 2023, 18:02
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У Києві повноцінно запрацював єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій — 112.


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Службу 112 планують запустити спочатку у великих містах, а до кінця 2024 року — по всій Україні.

Комунікаційний центр 112 в києві уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю.

До операторів надходять дзвінки від громадян. Далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

У центрі працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 та очікувати посилання на з'єднання.

Службу 112 планують запустити спочатку у великих містах, а до кінця 2024 року вона має запрацювати на всій території України.

Источник: Ракурс


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