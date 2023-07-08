НАТО превратило Вильнюс в крепость в преддверии саммита Альянса

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НАТО перетворило Вільнюс на фортецю. Перед самітом альянс зміцнює кордон із білоруссю.

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У Вільнюському аеропорту було помічено вісім ракетних установок Patriot, спрямованих на російський Калінінград, і ще дві — на білорусь.

ЗРК Patriot Німеччини розгорнули для захисту саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться за чотири дні

Йдеться про три німецькі бойові ескадрильї. Так альянс враховує загострення ситуації у сфері безпеки, не маючи конкретних ознак атаки, повідомляє DPA.

Система Patriot вперше виконуватиме бойові завдання у Литві, заявляли в ЗС країни. Вона дислокується в аеропорту Вільнюса, який розташований приблизно за 160 км від російського ексклаву Калінінград та за 30 км від білорусі.

Німецькі ВПС осоромилися, показавши, як три «Петріоти» показово охороняють аеропорт Вільнюса перед самітом НАТО, вважає аналітик «Інформнапалму» Антон Павлушко.

Вільнюс знаходиться за 20 км від білоруського кордону. Декілька пострілів російської гармати можуть обнулити все це свято життя та безтурботності. Також вистачить однієї ДРГ і декількох мін. За якими стандартами НАТО так виставляють техніку в полі біля кордону гіпотетичного суперника? Там ще в Білорусі «вагнерівці» завелись, — написав Павлушко.

Павлушко так прокоментував твіт з фото, на якому у полі стоять в ряд три пускові установки ЗРК Patriot, радари — метрів за 50 від них, чимало одиниць техніки, вантажний літак.