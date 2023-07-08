Киев назвал пять принципов применения Украиной кассетных боеприпасов

https://racurs.ua/n184919-kiev-nazval-pyat-principov-primeneniya-ukrainoy-kassetnyh-boepripasov.html

Ракурс

Міністр оборони Олексій Резніков назвав п’ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів, наданих США.

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Касетні боєприпаси — визвольна зброя. Нам потрібно якомога більше втрат серед росіян, вважає Резніков.

Касетні боєприпаси дадуть Україні змогу завдати російським окупантам якомога більше втрат та визволити свої території.

Отож, Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації своїх міжнародно визнаних територій. Вони не будуть використовуватися на офіційно визнаній території росії.

Касетні боєприпаси не застосовуватимуться у міських районах (містах), щоб уникнути ризиків для мирного населення. Їх використовуватимуть тільки в місцях скупчення російських військових та для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя українських воїнів.

Водночас Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися.

Після деокупації і перемоги України території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування.

Україна буде звітувати партнерам про використання цих боєприпасів та їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю.

Усі види й типи зброї, які Україна отримує від партнерів, використовуються з єдиною метою — знищити російських окупантів і прогнати їх з України, — наголосив Резніков.

Історія питання

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних розривних суббоєприпасів, що розлітаються великою територією, загрожуючи життю мирних громадян.

Конвенція, яка забороняє виробництво, використання та зберігання касетних боєприпасів, була узгоджена у 2008 році 123 країнами, у тому числі більшістю членів НАТО.

США, росія та Україна відмовилися приєднатися до угоди. Проте того ж року США ухвалили свій закон, який забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів із частотою відмов більше одного відсотка.

Тепер же, за повідомленнями американських ЗМІ, президент Байден збирається передати Україні снаряди із частотою відмов 2,7% - в обхід свого законодавства.

Частота відмов (тобто яка частина дрібних суббоєприпасів не розірвалася після випуску касетного снаряда) — це як юридичний, так і моральний фактор при рішеннях про постачання подібної зброї, зазначає американське видання Washington Post.

Тип касетної зброї, яку, як повідомляється, США планує надати Україні — це артилерійські снаряди M864, вперше зроблені 1987 року. Їх можна запускати за допомогою 155-мм гаубиць, які Сполучені Штати та інші західні країни раніше надали Україні.

Як зазначає Washington Post, у документах, опублікованих Пентагоном близько 20 років тому, йдеться про те, що частота відмови цих снарядів становить приблизно 6%. Тобто, принаймні чотири з 72 суббоєприпасів, що знаходяться в одному снаряді, впадуть, не розірвавшись, на території площею 22 тис. 500 кв. м, що приблизно дорівнює 41/2 футбольним полям.