Байден посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным» с путиным

https://racurs.ua/n184920-bayden-posovetoval-si-czinpinu-byt-ostorojnym-s-putinym.html

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Президент США Джо Байден порадив голові КНР Сі Цзіньпіну «бути обережним» із російським президентом володимиром путіним і нагадав, що Пекін багато в чому залежить від західних інвестицій. Про це він розповів в інтерв’ю CNN.

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Відколи Росія вдерлася в Україну, 600 американських компаній пішли з росії. І ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій із Європи та США. Будьте обережні. Будьте обережні, — цитує президента США агентство Reuters.

Байден наголосив, що це була, мовляв, не загроза, а лише спостереження. Сі Цзіньпін, за його словами, не став сперечатися, а тільки слухав.

На думку президента США, Китай зараз не надає безумовної підтримки росії.