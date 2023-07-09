ВСУ за сутки «отминусовали» еще 600 оккупантов за сутки. Фото:

https://racurs.ua/n184933-vsu-za-sutki-otminusovali-esche-600-okkupantov.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною вже перевищили 234 тис. окупантів.

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Зо добу в російській армії стало менше на 600 солдатів та офіцерів, чотири танки, 11 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, сім РСЗВ, три системи ППО, 19 безпілотників, 15 одиниць автомобільної техніки та дев’ять — спеціальної. Про це 9 липня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 234 тис. 40 (+600) осіб ліквідовано,

танків — 4 тис. 78 (+4) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 964 (+11) од,

артилерійських систем — 4 тис. 366 (+20) од,

РСЗВ — 668 (+7) од,

засоби ППО — 413 (+3) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 685 (+19),

крилаті ракети — 1 тис. 271 (+0),

кораблі — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 929 (+15) од,

спеціальна техніка — 628 (+9).

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої, а співвідношення безповоротних втрат на півдні — 1 до 5,3.