Пожар на АЗС в Киеве, фото: ГСЧС

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Ракурс

У Києві сьогодні, 9 липня, спалахнула пожежа на АЗС у Дніпровському районі міста.

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Внаслідок пожежі є постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі о 16.03 повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці, — зазначив Кличко.

У прес-службі ДСНС зазначають, що до гасіння пожежі залучені 30 чоловік особового складу та п’ять одиниць техніки.