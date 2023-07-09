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Ракурс
Пожежа на АЗС у Києві, фото: ДСНС

Велика пожежа на АЗС сталася у Києві, є постраждалі (ВІДЕО)

9 лип 2023, 16:22
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У Києві сьогодні, 9 липня, спалахнула пожежа на АЗС у Дніпровському районі міста.


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Внаслідок пожежі є постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі о 16.03 повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці, — зазначив Кличко.

У прес-службі ДСНС зазначають, що до гасіння пожежі залучені 30 чоловік особового складу та п’ять одиниць техніки.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється, — зазначають у відомстві.

Пожежа на АЗС у Києві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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