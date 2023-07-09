Рашисти проводять паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, фото:

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На тимчасово захоплених територіях України окупаційна адміністрація обіцяє гроші за отримання російських паспортів.

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Про це сьогодні, 9 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, за отримання паспортів рф 14-річними підлітками, ворог обіцяє їх батькам виплати материнського капіталу. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що рашисти також вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта.