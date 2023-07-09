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Рашисти проводять паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, фото:
Рашисти обіцяють жителям окупованих територій гроші за отримання паспорта рф — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n184944-rashysty-obicyaut-jytelyam-okupovanyh-terytoriy-groshi-za-otrymannya-pasporta-rf-cns.htmlРакурс
На тимчасово захоплених територіях України окупаційна адміністрація обіцяє гроші за отримання російських паспортів.
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Про це сьогодні, 9 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, за отримання паспортів рф 14-річними підлітками, ворог обіцяє їх батькам виплати материнського капіталу. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що рашисти також вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта.
Зокрема такі випадки зафіксовані у Енергодарі (Запорізька область), — наголошують у ЦНС.
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