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На окупованих територіях триває примусова паспортизація
На Запоріжжі рашисти закривають медзаклад, працівники якого відмовилися від паспортів рфhttps://racurs.ua/ua/n184095-na-zaporijji-rashysty-zakryvaut-medzaklad-pracivnyky-yakogo-vidmovylysya-vid-pasportiv-rf.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують здійснювати заходи з примусу цивільного населення до отримання громадянства рф.
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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, у населеному пункті Кам’янка Запорізької області на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що в разі відмови від отримання паспорта рф, грошове забезпечення буде знижено на 60%.
Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, загарбники повідомили про закриття лікувального закладу, — зазначають у Генштабі.
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