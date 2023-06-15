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Ракурс
На окупованих територіях триває примусова паспортизація

На Запоріжжі рашисти закривають медзаклад, працівники якого відмовилися від паспортів рф

15 чер 2023, 09:23
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Російські загарбники продовжують здійснювати заходи з примусу цивільного населення до отримання громадянства рф.


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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у населеному пункті Кам’янка Запорізької області на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що в разі відмови від отримання паспорта рф, грошове забезпечення буде знижено на 60%.

Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, загарбники повідомили про закриття лікувального закладу, — зазначають у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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